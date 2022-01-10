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Инженеры собрали беспилотный трактор, управляемый смартфоном

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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10 января, 17:29
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Компания John Deere представила беспилотный трактор весом в 20 тысяч килограмм, которым можно управлять с помощью смартфона
Трактором теперь можно управлять, не выходя из офиса
Трактором теперь можно управлять, не выходя из офиса

Изобретение может работать 24 часа в сутки, его разрабатывали около 20 лет. Фермеры смогут управлять им из удаленных офисов.

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Беспилотный трактор оснащен шестью парами камер, GPS и использует искусственный интеллект для проверки своего положения, пишет The Science Times.

Трактор также сможет определить, находится ли на его пути животное или объект. Технология обрабатывает площадь, чтобы посадить семена по прямой линии.

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Его первая версия оснащена плугом и будет доступна в США в 2022 году, но пока нет точной даты, когда она будет доступна за пределами страны.

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Напомним, ранее мы писали о ТОП-8 самых странных технологий, представленных на выставке CES-2022.

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Кроме того, мы отобрали ТОП-15 самых интересных гаджетов и устройств, которые презентовали в начале 2022 года.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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