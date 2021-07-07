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СЕГОДНЯ Техно

Илон Маск пожаловался на сложности в создании беспилотных авто

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
7 июля, 15:15
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Илон Маск в недавнем посте в своем Twitter признался, что создавать автопилоты – сложней чем ожидалось
Илон Маск - икона современных технологий
Илон Маск - икона современных технологий / Фото: ixbt.com

Илон Маск признался в своём посте в Twitter, что проектирование и выпуск беспилотных автомобилей оказался гораздо сложней, чем он предполагал. Пожалуй, создатель летающего автомобиля AirCar полностью с ним согласился бы.

Он так же признал, что недооценил количество мелочей, которые нужно учитывать во время разработки полноценных серийных автомобилей. На этапе создания прототипов инженеры позволяют себе опускать многие важные конструктивные особенности чтобы перейти к основным тестам. А вот при создании дорожной версии приходится фактически перебирать каждый винтик автомобиля.

Но Илон не привык сдаваться и закончил пост фразой "Ничто не имеет больше степеней свободы, чем реальность". Возможно, он имел в виду поиск новых решений там, где ранее этого не делал никто.

При этом он все же подтвердил выход нового автопилота Full Self-Driving v9 для нынешних моделей Tesla и нового поколения, которое уже проходит тесты.

Многие фанаты Маска поддержали его в комментариях и сказали, что всё равно верят в то, что Илон быстро найдёт выход из ситуации – как всегда.

Ранее мы рассказали о недавно вышедшем Tesla Model S Plaid – самом быстром электромобиле.

Так же напомним, что электроскейт Evolve Hadean скоро можно будет купить.

Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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