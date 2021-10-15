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Будущее рядом: робота-собаку вооружили снайперской винтовкой

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 октября, 21:18
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Производитель военных роботов Ghost Robotics показал новую модель своего боевого робота-собаки. У нее на спине красуется снайперская винтовка!
Робота-собаку превратили в смертоносное оружие
Робота-собаку превратили в смертоносное оружие / Фото: Twitter

Свое смертоносное творение компания представила на главном ежегодном съезде Ассоциации армии США в Вашингтоне. Робот-собака представляет собой новую версию серии роботизированных роботов Vision.

В настоящее время ВВС США испытывают невооруженную версию этих роботов для использования в качестве охраны периметра на базе ВВС Тиндалл во Флориде.

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Робот-снайпер получил имя Q-UGV. Робот оснащен модулем беспилотной винтовки специального назначения от Sword Defense и мощной снайперской винтовкой калибра 6,5 мм. У нее есть дневные и ночные камеры и эффективная дальность действия 1200 метров, пишет newscientist.com.

Генеральный директор Ghost Robotics Джирен Парих опроверг домыслы, что снайперская винтовка является автономной системой оружия.

"Она полностью управляется удаленным оператором. Есть человек, управляющий оружием, нет автономии или искусственного интеллекта", – заявил Парих.

Ghost Robotics разрабатывает четвероногих роботов с 2015 года и ранее демонстрировала версии, оснащенные дополнениями, включая оружие для обезвреживания бомб.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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