Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022
СЕГОДНЯ Техно

Быстрее Starlink: Китай запустит на орбиту сразу 1000 спутников на 5G

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 17:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Китай начнет строительство сети из тысячи спутников для обеспечения покрытия 5G в течение следующих трех месяцев
Китай хочет запустить глобальный интернет 5G из космоса
Китай хочет запустить глобальный интернет 5G из космоса / Фото: Pixabay, TweakTown

Первая партия из шести недорогих высокопроизводительных спутников связи была изготовлена, испытана и прибыла на стартовую площадку.

Читайте также: Кошки атаковали тарелки Илона Маска и стали звездами Сети (фото)

Реклама

Пекинский стартап GalaxySpace хочет расширить покрытие Китая 5G по всему миру и конкурировать со Starlink, пишет scmp.com.

Китайская суть будет мала по сравнению со Starlink, которая уже имеет около 2000 спутников на орбите и планирует расширить их до 42 тысяч, когда сеть будет завершена.

Однако она станет первой в своем роде, использующей технологию 5G. Сеть обеспечит скорость загрузки более 500 мегабит в секунду.

Реклама

В настоящее время Starlink предлагает скорость загрузки около 110 Мбит/с для гражданского использования, но у него есть потенциал для предоставления услуг 6G в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, что летящий на Землю астероид могут упустить из-за спутников Starlink.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

34163.65

Binance Coin (BNB)

350.89

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

102.79

Theta (THETA)

2.42

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять