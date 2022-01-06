Хроника от Instargam: почему пользователи получили не то, что ожидали

Лента в хронологическом порядке, как обещал Instagram в конце 2021, работает, но не подгружается по умолчанию.
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Чтобы получить желаемый формат отображения, ленту нужно настроить. И в результате увидеть не совсем то, что обещалось.
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Для начала пользователь должен нажать в приложении "главная страница" в верхней части экрана: ему откроется скрытое меню с выбором между "основной лентой", "подпиской" и "избранным".
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Основная лента теперь вначале будет всегда отображать публикации избранных вами профилей, отмеченных звездочкой.
Подписка предложит странную хронология с явным применением алгоритмов для выдачи постов, почему-то без Reels и Stories.
А вот в избранном хронологическая лента отображается по дате публикаций. Однако в нее можно добавить максимум 50 профилей, а это не совсем та хроника, которую многие ожидали.
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Контекст.
- Напомним, ранее мы писали о том, что Instagram получил два миллиарда пользователей, но скрыл это.
- Кроме того, Instagram стал напоминать TikTok: пользователи смогут интегрировать свои профили в веб-сайты, оставлять видекомментарии и делиться архивными историями.