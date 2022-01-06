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Хроника от Instargam: почему пользователи получили не то, что ожидали

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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6 января, 16:18
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Хронологическая лента формально появилась в приложении, но в разный промежуток времени в разных регионах, и работает странно
Instagram вернул хронику, но как-то не так
Instagram вернул хронику, но как-то не так

Лента в хронологическом порядке, как обещал Instagram в конце 2021, работает, но не подгружается по умолчанию.

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Чтобы получить желаемый формат отображения, ленту нужно настроить. И в результате увидеть не совсем то, что обещалось.

Для начала пользователь должен нажать в приложении "главная страница" в верхней части экрана: ему откроется скрытое меню с выбором между "основной лентой", "подпиской" и "избранным".

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Основная лента теперь вначале будет всегда отображать публикации избранных вами профилей, отмеченных звездочкой.

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Подписка предложит странную хронология с явным применением алгоритмов для выдачи постов, почему-то без Reels и Stories.

А вот в избранном хронологическая лента отображается по дате публикаций. Однако в нее можно добавить максимум 50 профилей, а это не совсем та хроника, которую многие ожидали.

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Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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