Хроника от Instargam: почему пользователи получили не то, что ожидали

Хронологическая лента формально появилась в приложении, но в разный промежуток времени в разных регионах, и работает странно

Instagram вернул хронику, но как-то не так

Лента в хронологическом порядке, как обещал Instagram в конце 2021, работает, но не подгружается по умолчанию.

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Чтобы получить желаемый формат отображения, ленту нужно настроить. И в результате увидеть не совсем то, что обещалось.

Для начала пользователь должен нажать в приложении "главная страница" в верхней части экрана: ему откроется скрытое меню с выбором между "основной лентой", "подпиской" и "избранным".

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Основная лента теперь вначале будет всегда отображать публикации избранных вами профилей, отмеченных звездочкой.

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Подписка предложит странную хронология с явным применением алгоритмов для выдачи постов, почему-то без Reels и Stories.

А вот в избранном хронологическая лента отображается по дате публикаций. Однако в нее можно добавить максимум 50 профилей, а это не совсем та хроника, которую многие ожидали.

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Контекст.