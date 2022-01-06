Хроніка від Instargam: чому користувачі отримали не те, що очікували

Хронологічна стрічка формально з'явилася у додатку, але у різний проміжок часу у різних регіонах, і працює дивно

Instagram повернув хроніку, але якось не так

Стрічка у хронологічному порядку, як обіцяв Instagram наприкінці 2021, працює, але не завантажується за замовчуванням.

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Щоб отримати бажаний формат відображення, стрічку потрібно налаштувати. І нарешті побачити не зовсім те, що обіцялося.

Для початку користувач повинен натиснути у програмі "Головна сторінка" у верхній частині екрана: йому відкриється приховане меню з вибором між "основною стрічкою", "підпискою" та "обраним".

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Основна стрічка тепер спочатку завжди відображатиме публікації обраних вами профілів, відзначених зірочкою.

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Передплата запропонує дивну хронологію з явним застосуванням алгоритмів для видачі постів, чомусь без Reels та Stories.

А ось у обраному хронологічна стрічка відображається за датою публікацій. Однак до неї можна додати максимум 50 профілів, а це не зовсім та хроніка, яку багато хто очікував.

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