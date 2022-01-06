Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚽ Мілан - Рома: онлайн 🎄 Що змінилося з 1 січня 🍲 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Техно

Хроніка від Instargam: чому користувачі отримали не те, що очікували

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 16:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хронологічна стрічка формально з'явилася у додатку, але у різний проміжок часу у різних регіонах, і працює дивно
Instagram повернув хроніку, але якось не так
Instagram повернув хроніку, але якось не так

Стрічка у хронологічному порядку, як обіцяв Instagram наприкінці 2021, працює, але не завантажується за замовчуванням.

Читайте також: Обігнав Google, Facebook та Netflix: найпопулярнішим сайтом у світі став TikTok

Реклама

Щоб отримати бажаний формат відображення, стрічку потрібно налаштувати. І нарешті побачити не зовсім те, що обіцялося.

Для початку користувач повинен натиснути у програмі "Головна сторінка" у верхній частині екрана: йому відкриється приховане меню з вибором між "основною стрічкою", "підпискою" та "обраним".

Реклама

Читайте також: Instagram відмовився від автономної програми для обміну повідомленнями

Основна стрічка тепер спочатку завжди відображатиме публікації обраних вами профілів, відзначених зірочкою.

Реклама

Передплата запропонує дивну хронологію з явним застосуванням алгоритмів для видачі постів, чомусь без Reels та Stories.

А ось у обраному хронологічна стрічка відображається за датою публікацій. Однак до неї можна додати максимум 50 профілів, а це не зовсім та хроніка, яку багато хто очікував.

Читайте також: Через 9 років: Instagram та Twitter повернули корисну функцію

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42928.89

Binance Coin (BNB)

469.13

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

134.55

Theta (THETA)

4.28

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти