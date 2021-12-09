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СЕГОДНЯ Техно

Instagram вернет хронологическую ленту: когда ее запустят

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
9 декабря, 10:38
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Социальная сеть Instagram вернет последовательную ленту, чтобы пользователи смогли использовать приложение без "манипулирования алгоритмами"
Глава Instagram обещал защитить подростков и вернуть хронику в ленту
Глава Instagram обещал защитить подростков и вернуть хронику в ленту / Фото: Getty Images, Pixabay

Вернуть хронику пообещал глава Instagram Адам Моссери во время выступления перед комиссией Сената по вопросу о вреде для молодых людей, использующих приложение.

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В настоящее время разработчики приложения работают над ее новой версией, пишет Techcrunch.

Социальная сеть надеется запустить хронологическую ленту новостей в 2022 году. Точная дата пока не определена, компания планирует успеть это сделать в первом квартале.

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Моссери заверил, что Instagram уже несколько лет пытается дать пользователям больше контроля.

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Например, они могут использовать "Избранное", чтобы выбирать учетные записи, которые хотели бы видеть в верхней части своих каналов.

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Кроме того, по словам Моссери, детей до 13 лет удалят из Instagram. А взрослые смогут устанавливать временные рамки пребывания там подростков.

Напомним, ранее сообщалось, что случайное фото в Instagram открыло новый вид змей.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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