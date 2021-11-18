Instagram отказался от автономного приложения для обмена сообщениями

Отдельное приложение для обмена личными сообщениями в Instagram прекращает свое существование. Threads прекратиться поддерживаться для iOS и Android к концу декабря

Пользователи Instagram страдают от заниженной самооценки / Фото: REUTERS

Этот шаг позволит Instagram сосредоточиться на обмене сообщениями в своем основном приложении, говорится в заявлении Meta.

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Выпущенный в 2019 году Threads изначально позиционировался как приложение для обмена сообщениями, ориентированное на камеру, такой себе аналог Snapchat.

Это должен был быть способ общения с людьми, которых вы обозначили в Instagram как близких друзей.

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В прошлом году Instagram представил серьезный редизайн Threads, чтобы сделать его более доступным, позволяя пользователям отправлять сообщения кому угодно, а не только близким друзьям.

После закрытия Threads некоторые его функции будут перенесены в основное приложение Instagram, сообщает cnet.com.

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Перед этим Instagram открыл для всех пользователей функцию, доступную ранее только избранным. Instagram объявил, что стикеры со ссылками теперь доступны всем, кто пользуется функцией Stories.