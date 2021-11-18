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Instagram отказался от автономного приложения для обмена сообщениями

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 ноября, 10:36
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Отдельное приложение для обмена личными сообщениями в Instagram прекращает свое существование. Threads прекратиться поддерживаться для iOS и Android к концу декабря
Пользователи Instagram страдают от заниженной самооценки
Пользователи Instagram страдают от заниженной самооценки / Фото: REUTERS

Этот шаг позволит Instagram сосредоточиться на обмене сообщениями в своем основном приложении, говорится в заявлении Meta.

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Выпущенный в 2019 году Threads изначально позиционировался как приложение для обмена сообщениями, ориентированное на камеру, такой себе аналог Snapchat.

Это должен был быть способ общения с людьми, которых вы обозначили в Instagram как близких друзей.

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В прошлом году Instagram представил серьезный редизайн Threads, чтобы сделать его более доступным, позволяя пользователям отправлять сообщения кому угодно, а не только близким друзьям.

После закрытия Threads некоторые его функции будут перенесены в основное приложение Instagram, сообщает cnet.com.

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Перед этим Instagram открыл для всех пользователей функцию, доступную ранее только избранным. Instagram объявил, что стикеры со ссылками теперь доступны всем, кто пользуется функцией Stories.

соцсетиInstagram
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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