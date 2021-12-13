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"Саблезубый лев": открыт новый вид древнего хищника

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
13 декабря, 15:56
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Новый вид, названный Eusmilus adelos, имел более острые зубы и был намного крупнее других саблезубых животных, но все они жили бок о бок около 33 млн лет назад
Ученые открыли новый вид саблезубого хищника
Ученые открыли новый вид саблезубого хищника

Окаменелое существо десятилетиями демонстрировали в Смитсоновском национальном музее естественной истории в Вашингтоне как саблезубого тигра, но оказалось, это другой вид.

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Новый экземпляр ближе к смилодону и напоминает современного льва, пишет Daily Mail.

Аспирант Университета Орегона Пол Баррет решил присмотреться к окаменелости в 2017 году во время ремонта в музее и понял, что животное было аномально большим. В итоге он изучил его.

Открытый вид E. adelos - часть нимравидов, группы млекопитающих с кошачьим телосложением, которые жили примерно от 40 до 7 млн лет назад.

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Большинство таких хищников были сопоставимы по размеру с рысью или пумой, и стали первыми, кто развил саблезубые зубы.

Позже они разделились на разные ветки эволюции, одна из которых развилась в современных кошек.

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Напомним, ранее стало известно почему астероид не убил крокодилов и крысоподобных предков людей 66 млн лет назад.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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