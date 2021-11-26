Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Техно

Физики обнаружили "призрачные частицы" на Большом адронном коллайдере

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
26 ноября, 19:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ученые смогли зафиксировать нейтрино, которые разыскивали с момента постройки коллайдера. Это приближает нас к раскрытию роли этих "неуловимых частиц"
В коллайдере наконец обнаружили нейтрино
В коллайдере наконец обнаружили нейтрино / Фото: Getty Images

Физики из Калифорнийского университета в Ирвине наконец обнаружили нейтрино в Большом адронном коллайдере. Ранее ученые смогли создать "невидимую материю".

Читайте также: Танцуют и занимаются кунг-фу: в детских садах Южной Кореи появились роботы

Реклама

Так называемые "призрачные частицы" впервые были зафиксированы учеными, пишет Interesting Engineering.

Нейтрино – это электрически нейтральные элементарные частицы с массой, близкой к нулю.

Физики надеются раскрыть больше тайн вселенной благодаря нейтрино
Физики надеются раскрыть больше тайн вселенной благодаря нейтрино / Фото: Getty Images

Реклама

Их называют частицами-призраками, потому что, хотя они невероятно распространены, у них нет электрического заряда.

Это означает, что их трудно обнаружить, поскольку они редко взаимодействуют с материей. В то же время "призрачные частицы" могут нести огромное количество информации.

Читайте также: У Земли могла появиться вторая временная луна

Реклама

Обнаружение и дальнейшее изучение этих частиц может раскрыть многие загадки Вселенной.

Команда ученых сейчас готовит новую серию экспериментов с новым прибором, который намного больше и значительно более чувствителен, чтобы собрать больше данных.

Дэвид Каспер, соавтор исследования, ожидает, что прибор FASERnu зафиксирует более 10 тыс. нейтринных взаимодействий, начиная с 2022 года.

Напомним, ранее ученые рассказали, что Земля может обрасти кольцами из обломков мусора.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Гаджет-гайд
Лучшие предложения к Черной пятнице
В корзину!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Опрос
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять