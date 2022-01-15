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Физики замедлили время в 10-метровой атомной башне

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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15 января, 15:06
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Ученые Стэнфордского университета использовали замедление времени в атомном фонтане для измерения кривизны пространства-времени
Физики смогли зафиксировать сдвиг во времени
Физики смогли зафиксировать сдвиг во времени / Фото: Getty Images, Pixabay

Атомный фонтан, созданный командой, состоял из 10-метровой башни с вакуумной трубкой, наверху которой было кольцо, удерживающее кусок вольфрама.

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Чтобы использовать фонтан, ученые запускали лазеры, толкая атомы вверх-вниз и останавливая их на разных расстояниях от серебристого металла, пишет Phys.

Установка продемонстрировала фазовые сдвиги из-за замедления времени: как и описано в теории относительности Эйнштейна, время течет медленнее ближе к массивным объектам.

Так, атомы, поднявшиеся выше, приблизились к вольфраму и испытали большее ускорение, что привело к сдвигу во времени между ними и атомами ниже.

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Напомним, ранее физики предложили новую модель Вселенной, которая объясняет, почему масса бозона Хиггса оказалась меньше, чем предсказывали прошлые теории создания мира.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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