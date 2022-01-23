Космическая детская: астрономы показали черную дыру, создающую звезды (фото)

Астрономы NASA c помощью телескопа Hubble выяснили, что черная дыра в центре карликовой галактики Henize 2-10 создает звезды, а не поглощает

Найдена уникальная черная дыра, которая создает звезды / Фото: NASA

Объект способствует бурному формированию новых звезд в галактике, которая находится в 30 млн световых лет от нас – в южном созвездии Пиксид.

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Это карликовая галактика с яркими голубыми звездами, красными и янтарными газовыми облаками, без видимых спиральных рукавов, пишет NASA.

Hubble смог снять мост горячего газа длиной 230 световых лет, соединяющий черную дыру и область звездообразования.

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Как пояснили астрономы, несколько миллионов лет назад поток горячего газа врезался в плотное облако звездного питомника и растекся, как вода из шланга, ударившаяся о насыпь грязи.

Теперь скопления молодых звезд выстраиваются перпендикулярно этому потоку, протянувшемуся через пространство, как пуповина, к яркой звездной "детской", пишут ученые.

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Это эффект, противоположный тому, что наблюдается в более крупных галактиках, где материал, падающий на черную дыру, уносится окружающими магнитными полями.

Но с менее массивной черной дырой в Henize 2-10 и ее более мягким истечением газ был сжат ровно настолько, чтобы вызвать новое звездообразование.

Черная дыра имеет массу около 1 млн масс Солнца, тогда как в более крупных галактиках ее сестры могут быть массивнее в миллиарды раз.

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