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Космическая детская: астрономы показали черную дыру, создающую звезды (фото)

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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23 января, 15:59
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Астрономы NASA c помощью телескопа Hubble выяснили, что черная дыра в центре карликовой галактики Henize 2-10 создает звезды, а не поглощает
Найдена уникальная черная дыра, которая создает звезды
Найдена уникальная черная дыра, которая создает звезды / Фото: NASA

Объект способствует бурному формированию новых звезд в галактике, которая находится в 30 млн световых лет от нас – в южном созвездии Пиксид.

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Это карликовая галактика с яркими голубыми звездами, красными и янтарными газовыми облаками, без видимых спиральных рукавов, пишет NASA.

Hubble смог снять мост горячего газа длиной 230 световых лет, соединяющий черную дыру и область звездообразования.

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Как пояснили астрономы, несколько миллионов лет назад поток горячего газа врезался в плотное облако звездного питомника и растекся, как вода из шланга, ударившаяся о насыпь грязи.

Теперь скопления молодых звезд выстраиваются перпендикулярно этому потоку, протянувшемуся через пространство, как пуповина, к яркой звездной "детской", пишут ученые.

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Это эффект, противоположный тому, что наблюдается в более крупных галактиках, где материал, падающий на черную дыру, уносится окружающими магнитными полями.

Но с менее массивной черной дырой в Henize 2-10 и ее более мягким истечением газ был сжат ровно настолько, чтобы вызвать новое звездообразование.

Черная дыра имеет массу около 1 млн масс Солнца, тогда как в более крупных галактиках ее сестры могут быть массивнее в миллиарды раз.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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