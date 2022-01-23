Космическая детская: астрономы показали черную дыру, создающую звезды (фото)

Объект способствует бурному формированию новых звезд в галактике, которая находится в 30 млн световых лет от нас – в южном созвездии Пиксид.
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Это карликовая галактика с яркими голубыми звездами, красными и янтарными газовыми облаками, без видимых спиральных рукавов, пишет NASA.
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Hubble смог снять мост горячего газа длиной 230 световых лет, соединяющий черную дыру и область звездообразования.
Как пояснили астрономы, несколько миллионов лет назад поток горячего газа врезался в плотное облако звездного питомника и растекся, как вода из шланга, ударившаяся о насыпь грязи.
Теперь скопления молодых звезд выстраиваются перпендикулярно этому потоку, протянувшемуся через пространство, как пуповина, к яркой звездной "детской", пишут ученые.
Это эффект, противоположный тому, что наблюдается в более крупных галактиках, где материал, падающий на черную дыру, уносится окружающими магнитными полями.
Но с менее массивной черной дырой в Henize 2-10 и ее более мягким истечением газ был сжат ровно настолько, чтобы вызвать новое звездообразование.
Черная дыра имеет массу около 1 млн масс Солнца, тогда как в более крупных галактиках ее сестры могут быть массивнее в миллиарды раз.
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