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Ученые требуют защитить Землю от инопланетных паразитов

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
29 ноября, 11:55
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Исследователи просят усилить протоколы безопасности, связанные с рисками проникновения на Землю организмов с других планет
Инопланетные организмы угрожают Земле
Инопланетные организмы угрожают Земле / Фото: Pixabay

Вероятность вторжения инопланетных организмов на Землю и земных организмов на другие планеты выросла в последние годы.

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Риски увеличивает растущий спрос на исследование космоса, считают ученые, пишет Bioscience.

Эти организмы могут в итоге нанести вред земным видам, и то же самое может произойти с инопланетной жизнью с другой планеты.

"Перед лицом увеличения количества космических миссий крайне важно снизить риски биологического заражения в обоих направлениях", – считает профессор биологии вторжения из Университета Макгилла в Монреале Энтони Риккарди.

Риск межпланетного загрязнения при этом низок. Суровые условия космоса затрудняют выживание организмов, которые могут путешествовать автостопом на внешней стороне космического корабля.

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Тем не менее, по словам Риккарди, мы все же должны быть осторожны с межпланетным заражением из-за негативного воздействия, которое инвазивные виды оказали на Землю.

Люди повредили экосистемы по всему миру, позволив организмам вторгаться в новую среду, в которую они никогда не попали бы естественным путем.

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Например, гриб Austropuccinia psidii из Южной Америки был завезен в Австралию при неизвестных обстоятельствах и захватил местные эвкалиптовые деревья, задерживая их рост, а иногда и убивая.

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Исследователи отметили, что островные экосистемы особенно уязвимы для инвазивных видов, потому что местная дикая природа там не сможет бороться с захватчиками.

"Планеты и луны, потенциально содержащие жизнь, следует рассматривать, как если бы они были островными системами", – добавляет Риккарди.

Исследователи предлагают расширить протоколы биобезопасности, связанные с космическими путешествиями.

Напомним, ранее Пентагон создал оперативную группу для отслеживания НЛО.

Кроме того, ученые предупредили о риске разбросанных по всех галактике зондов инопланетян.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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