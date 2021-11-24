Изучая данные космического телескопа TESS, астрономы обнаружили уникальный газовый гигант, на котором год длится всего 16 часов. Ранее марсоход сделал жуткое фото заката на Марсе.
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Обнаруженная теперь планета имеет самую короткую орбиту среди всех горячих Юпитеров. При этом ее размер на 35% и масса в 5 раз больше, чем у самого Юпитера, пишет Phys.
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Обнаруженный гигант вращается вокруг звезды под названием TOI-2109, и находится от нее на расстоянии примерно в 2,4 млн км.
Звезда и планета располагаются в созвездии Геркулес, от Земли они отдалены примерно на 855 световых лет.
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Температура на дневной стороне планеты в среднем составляет 3200 градусов Цельсия, дотягивая до уровня небольшой звезды. Это делает ее самой горячей из обнаруженных планет.
Звезда, вокруг которой вращается гигант, на 50% больше Солнца по массе и по размеру. Обнаруженная экзопланета приближается к звезде со скоростью от 10 до 750 миллисекунд в год.
Астрономы полагают, что TOI-2109b находится в процессе "орбитального распада" или спиралевидного движения к своей звезде, как вода в ванне, кружащаяся вокруг водостока.
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Примерно через 10 млн лет газовый гигант будет настолько близко, что звезда его поглотит.
Между тем, яркость ночной стороны планеты ниже чувствительности данных TESS, что вызывает вопросы о том, что на самом деле там происходит, говорят ученые.
Исследователи хотят понаблюдать планету с помощью более мощных инструментов, включая космический телескоп Хаббла и космический телескоп Джеймса Уэбба.
Ранее на старых снимках неба нашли еще одну потенциальную планету Солнечной Системы.