Українець майже 40 років підпирав сарай давнім мечем

Житель Павлограда на городі серед сміття знайшов іржавий шматок заліза ще 1986 року, і лише тепер з'ясував, що це був середньовічний меч

Шматок заліза зі сміття виявився давнім мечем, але його важко впізнати / Фото: Wikipedia

Місцевий мешканець побачив в інтернеті стародавні мечі, знайдені археологами, та зрозумів, що у нього на городі зберігається реліквія.

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Леонід Аксененко подарував меч історико-краєзнавчому музею, повідомили співробітники музею у Facebook.

Таким чином музейна колекція поповнилася цікавою річчю. мечем епохи Середньовіччя.

Леонід ще 1986 року знайшов меч, проте зрозумів, що це значно пізніше. Реліквія знаходилася на дні смітника на городі купленого чоловіком будинку.

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Українець вважав меч звичайним шматком заліза, який вирішив використати у господарстві та зробив його опорою для навісу.

Нещодавно в інтернеті Аксененко побачив стародавні мечі, знайдені археологами, і зрозумів, що залізна палиця, що підпирає його навіс – це артефакт, змінений часом.

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З роками на ньому на жаль з'явилися додаткові пошкодження. У меча відсутній хвостовик, пошкоджено вістря та сильно заіржавіла верхня частина.

І все ж таки історики кажуть, що він у відносно непоганому стані. Середньовічний меч має меч довжиною 70 сантиметрів і шириною 3,5 сантиметри. Його вага становить понад 1 кг.

Колоти таким мечем неефективно, він був розрахований на завдання ударів, що рубають. Меч потребує реставрації, після якої археологи зможуть розповісти про нього ще більше.

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