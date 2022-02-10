Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Ученые придумали, как добыть энергию черной дыры

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 18:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ученые работают над теорией, которая позволит использовать энергию из черной дыры в космическом пространстве
Энергию черных дыр можно попытаться добыть
Энергию черных дыр можно попытаться добыть / Фото: NASA

Конечно, пока мы не покинули даже пределы Солнечной системы, но в будущем могли бы использовать новые источники энергии.

Читайте также: Ученые обнаружили черную дыру, которая свободно плавает в космосе

Реклама

Казалось бы, черная дыра имеет насколько мощную гравитацию, что даже свет не может вырваться, но ученые считают, что энергию черной дыры можно добыть, пишет Science Focus.

Например, вокруг горизонта событий черной дыры существует эллипсоидальный участок искривленного пространства - эргосфера.

Ученые говорят, что при приближении к горизонту событий определенного вещества оно разбивается надвое.

Реклама

При этом одна часть падает в черную дыру и поглощается ею, а другая получает энергию и летит в противоположную сторону.

Фактически черная дыра отдает часть своего момента импульса. Так масса, которая получила от черной дыры энергию, может передать ее и людям.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Ученые придумали, как добыть энергию черной дыры Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Рубки не будет: украинский боец снялся с дебютного поединка в UFC Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Погиб или убили? Что на самом деле случилось с Гагариным Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

45058.13

Binance Coin (BNB)

425.6

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

140.3

Theta (THETA)

4.09

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять