Ученые придумали, как добыть энергию черной дыры

Ученые работают над теорией, которая позволит использовать энергию из черной дыры в космическом пространстве

Энергию черных дыр можно попытаться добыть / Фото: NASA

Конечно, пока мы не покинули даже пределы Солнечной системы, но в будущем могли бы использовать новые источники энергии.

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Казалось бы, черная дыра имеет насколько мощную гравитацию, что даже свет не может вырваться, но ученые считают, что энергию черной дыры можно добыть, пишет Science Focus.

Например, вокруг горизонта событий черной дыры существует эллипсоидальный участок искривленного пространства - эргосфера.

Ученые говорят, что при приближении к горизонту событий определенного вещества оно разбивается надвое.

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При этом одна часть падает в черную дыру и поглощается ею, а другая получает энергию и летит в противоположную сторону.

Фактически черная дыра отдает часть своего момента импульса. Так масса, которая получила от черной дыры энергию, может передать ее и людям.

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