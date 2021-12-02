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iPhone больше не в моде: спрос на Apple упал перед Новым годом

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
2 декабря, 11:38
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Apple столкнулась со снижением спроса на линейку iPhone 13 в предверии новогодних праздников и уже сократила свой план производства
Айфоны перестали заказывать так часто
Айфоны перестали заказывать так часто

iPhone приходилось слишком долго ждать после заказа, а это не понравилась потребителям – это связывают с нехваткой запчастей.

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Хотя сейчас время ожидания iPhone 13 сократилось до двух недель или меньше с месяца, который отводился на доставку модели Pro, покупатели все еще разочарованы, пишет Bloomberg.

Компания до этого уже сократила свой план производства iPhone 13 на этот год на целых 10 млн единиц с 90 млн единиц.

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Apple надеялась восполнить значительную часть этого дефицита в 2022 году - когда предложение по деталям улучшится.

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В настоящее время компания информирует своих поставщиков о том, что эти заказы могут не быть реализованы.

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Аналитики просят учесть, что сезон отпусков еще не начался: уже в нем аналитики прогнозируют рост продаж на 6% Apple до 117,9 млрд долларов за последние три месяца 2021.

Но это не будет квартал рекордных побед, о которых мечтал Apple. Есть риски, что пользователи, учтя проблемы с iPhone 13, откажутся от его заказа.

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У преданных компании покупателей есть повод дождаться новой модели 2022 года, где обещают большие изменения. Apple отказалась от комментариев по этому вопросу.

Напомним, ранее киберсвистки от Илона Маска раскупили за пару часов и начали продавать за 2200 долларов.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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