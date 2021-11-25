Apple планирует выпускать собственные 5G-модемы с 2023 года

Apple налаживает партнерство с TSMC, чтобы заказать у компании производство модемных чипов 5G. Ранее также выяснилось, что iPhone 14 Pro получит новый порт и универсальную зарядку.
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Теперь же производитель "яблочных" гаджетов надеется уменьшить свою зависимость от Qualcomm, пишет Nikkei Asia.
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Планируется, что тайваньский титан чипов начнет производить модемы 5G для iPhone с 2023 года.
Apple планирует использовать технологию 4-нанометрового чипа для массового производства своего первого собственного модема 5G.
Компания также работает над собственным чипом управления питанием специально для модема.
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В последней серии iPhone такие компоненты производила компания Qualcomm из США, но теперь Apple решил наладить отношения с тайваньской компанией.
Две американские компании наконец урегулировали длительную судебную тяжбу по поводу лицензионных отчислений в 2019 году.
После этого Qualcomm подтвердила, что ее доля заказов на модемы для iPhone упадет примерно до 20% в 2023 году.
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Интеграция чипа TSMC даст американскому техногиганту больше контроля над возможностями интеграции оборудования, а также повысит эффективность чипов, считают специалисты.
Разработка мобильных модемов является сложной задачей, поскольку они должны поддерживать все старые протоколы связи – от 2G, 3G и 4G до новейших стандартов 5G.
Официально в Apple и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company отказались комментировать эту историю.
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Напомним, ранее сообщалось, что Apple приостановила продажи в Турции из-за финансового кризиса в этой стране.