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Apple планирует выпускать собственные 5G-модемы с 2023 года

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
25 ноября, 13:06
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Техногигант договаривается о выпуске модемных чипов для iPhone с компанией из Тайваня, надеясь уменьшить зависимость от Qualcomm
Apple будет работать с Тайванем для производства модемов
Apple будет работать с Тайванем для производства модемов

Apple налаживает партнерство с TSMC, чтобы заказать у компании производство модемных чипов 5G. Ранее также выяснилось, что iPhone 14 Pro получит новый порт и универсальную зарядку.

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Теперь же производитель "яблочных" гаджетов надеется уменьшить свою зависимость от Qualcomm, пишет Nikkei Asia.

Планируется, что тайваньский титан чипов начнет производить модемы 5G для iPhone с 2023 года.

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Apple планирует использовать технологию 4-нанометрового чипа для массового производства своего первого собственного модема 5G.

Компания также работает над собственным чипом управления питанием специально для модема.

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В последней серии iPhone такие компоненты производила компания Qualcomm из США, но теперь Apple решил наладить отношения с тайваньской компанией.

Две американские компании наконец урегулировали длительную судебную тяжбу по поводу лицензионных отчислений в 2019 году.

После этого Qualcomm подтвердила, что ее доля заказов на модемы для iPhone упадет примерно до 20% в 2023 году.

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Интеграция чипа TSMC даст американскому техногиганту больше контроля над возможностями интеграции оборудования, а также повысит эффективность чипов, считают специалисты.

Разработка мобильных модемов является сложной задачей, поскольку они должны поддерживать все старые протоколы связи – от 2G, 3G и 4G до новейших стандартов 5G.

Официально в Apple и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company отказались комментировать эту историю.

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Напомним, ранее сообщалось, что Apple приостановила продажи в Турции из-за финансового кризиса в этой стране.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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