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СЕГОДНЯ Техно

Apple зарегистрировала патент на устройство для коррекции зрения

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 декабря, 04:09
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Гарнитура может появиться уже в 2022 году
Гарнитура будет выполнена в сложном и дорогом дизайне/Коллаж: Сегодня
Гарнитура будет выполнена в сложном и дорогом дизайне/Коллаж: Сегодня

В сети обнаружили патент Apple, в котором описывается система коррекции зрения. Предполагается, что это может быть одна из функций гарнитуры дополненной реальности.

Об этом информируют на портале ITHome.

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Описание патента

В описании патента отмечается, что у пользователей могут быть разного вида проблемы с глазами, поэтому для ношения гарнитуры могут потребоваться корректирующие линзы.

Кроме того, документ описывает систему отображения и коррекции зрения, включающую дисплей, оправу для очков и съемный объектив. Именно съемный объектив содержит в себе элемент для корректировки зрения.

Когда гарнитура выйдет на рынок?

Первая гарнитура дополненной реальности Apple будет выполнена в сложном и дорогом дизайне и может быть представлена в 2022 году.

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Apple запатентовала внешний фонарик для iPhone

Американский техногигант Apple получил патент на "внешнюю вспышку" для серии своих гаджетов, который будет синхронизироваться с уже встроенным в устройство. Этот внешний "фонарик" можно будет подсоединить через проводную сеть (интерфейс Lightning) или через Wi-Fi.

Дополнительная вспышка должна срабатывать одновременно со вспышкой, встроенной в мобильное устройство. Импульсы встроенной и внешней вспышки синхронизируют.

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Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

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