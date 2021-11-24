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Apple остановила продажи в Турции из-за кризиса и инфляции

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
24 ноября, 11:17
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Жители Турции не могут оформить доставку товаров из интернет-магазина Apple. Когда возобновится торговля гаджетами компании в стране, неизвестно
В Турции приостановили продажи Apple
В Турции приостановили продажи Apple

По всей видимости, Apple приостановила продажи своих гаджетов и устройств в Турции из-за финансового кризиса и падения турецкой лиры.

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Онлайн-магазин Apple работает, но ни один товар нельзя добавить в корзину для оформления покупки. При такой попытке светится надпись: "недоступно в данный момент", пишет macrumors.

Турецкая лира упала во вторник сразу на 15% и теперь эквивалентна примерно 0,078 доллара США, за весь год падение составило 45%.

Последнее падение произошло после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказался от повышения процентных ставок.

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Инфляция в стране приближается уже к 20%. Информации о том, когда Apple может возобновить продажи в Турции, пока нет.

Напомним, ранее пользователям показали и рассказали, каким будет будущий iPhone 14 Pro.

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Кроме того, компания запатентовала внешний фонарик для своих гаджетов, который скорее подойдет очкам виртуальной реальности.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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