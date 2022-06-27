Жилет, що замінює м'язи: пристрій Myoshirt – новий екомускул для людей з дистрофією

Знову рухатися після тяжких травм та перемогти м'язову дистрофію допоможе жилет Myoshirt: завдяки новій технології, м'язова витривалість також зросла у здорових людей

Вчені винайшли новий екомускул для людей з дистрофією - жилет, що замінює м'язи Myoshirt / Фото: interestingengineering

Дослідники з ETH Zurich розробили носимий текстильний жилет, Котрий функціонує як додатковий шар м'язів для тих, хто найбільше цього потребує.

Також ми писали, що фізик збудував домашній ядерний реактор своїми руками. Новий пристрій називається Myoshirt і описується як свого роду жилет з манжетами для передпліч, що супроводжується невеликою коробкою, що містить всі технології, які не використовуються безпосередньо на тілі.

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Працює Myoshirt через датчики, вбудовані в інтелектуальний алгоритм, що визначає навмисні рухи власника та необхідне зусилля. Потім двигун "запускає" кабель у тканини, що йде паралельно м'язам користувача – свого роду штучне сухожилля – і таким чином підтримує бажаний рух.

Хоча в лікарнях є безліч хороших терапевтичних пристроїв, вони часто дуже дорогі та громіздкі. І є кілька технічних засобів, які пацієнти можуть використовувати безпосередньо у своєму повсякденному житті та використовувати для допомоги у виконанні вправ вдома. Ми хочемо закрити цю прогалину", – сказала Марі Георгаракіс, колишній докторант лабораторії сенсорно-рухових систем ETH Zurich.

Дослідники провели дослідження нового пристрою на 12 піддослідних: десять осіб без будь-яких фізичних порушень, одна людина з м'язовою дистрофією та одна людина з травмою спинного мозку. Вони виявили, що всі учасники могли піднімати руки та/або предмети набагато довше під час використання жилета. Прототип ще далекий від того, щоб вийти на ринок.

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Жилет Myoshirt зможе дати людям із м'язовою дистрофією більше контролю над своїми рухами / Фото: interestingengineering

Його привід та блок управління в даний час важать 4 кг, що робить його громіздким та непрактичним. Але для тих, хто бореться з обмеженими можливостями, пристрій – чудовий перший крок у майбутнє, який може дати їм більше контролю над своїми рухами.

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