Набрехав у коментарі – потрапив у бан: Facebook видалятиме фейкові відгуки на бізнес-акаунтах

Відгуки шахраїв, які спеціально пишуть кляузи, сподіваючись отримати відшкодування або безкоштовний товар/послугу, видалять, а їхні акаунти – блокують. Це нова політика Facebook

Facebook видалятиме фейкові скарги на бізнес-сторінках, а за повтор - банить користувачів

Facebook оновили свою політику зворотного зв'язку із спільнотою, а саме: компанія ввела нові правила боротьби з шахрайськими скаргами на бізнес-сторінках.

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Також раніше ми писали, чи є сенс купувати електрокар в Україні. Нова політика популярної соцмережі відноситься до будь-яких поганих відгуків, за які компанії платять користувачам. Тобто за скарги на бізнес-сторінках, які залишають, щоб отримати відшкодування, безкоштовні товари чи послуги.

Також нові правила будуть поширюватися на позитивні відгуки без конкретики (зазвичай бізнеси платять за них), відгуки, ніяк не пов'язані з діяльністю даної бізнес-сторінки та спам.

Якщо клієнт (користувач) порушує якесь із цих правил, компанія Facebook видалити коментар і заборонить доступ до тегів продуктів та списків, а також призупинить або заблокує "доступ до будь-яких або всіх продуктів або функцій Meta", – йдеться у нових правилах.

Акаунти порушників-рецидивістів, тобто тих, хто повторно порушить правила, можуть бути заблоковані або призупинені.

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