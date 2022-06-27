Жилет, заменяющий мышцы: устройство Myoshirt – новый экомускул для людей с дистрофией

Снова двигаться после тяжелых травм и победить мышечную дистрофию поможет жилет Myoshirt: благодаря новой технологии, мышечная выносливость также выросла у здоровых людей

Ученые изобрели новый экомускул для людей с дистрофией - заменяющий мышцы жилет Myoshirt / Фото: unsplash.com, interestingengineering

Исследователи из ETH Zurich разработали носимый текстильный жилет, который функционирует как дополнительный слой мышц для тех, кто больше всего в этом нуждается.

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Работает Myoshirt через датчики, встроенные в интеллектуальный алгоритм, что определяет преднамеренные движения владельца и необходимое усилие. Затем двигатель "запускает" кабель в ткани, идущий параллельно мышцам пользователя — своего рода искусственное сухожилие — и таким образом поддерживает желаемое движение.

Хотя в больницах есть множество хороших терапевтических устройств, они часто очень дороги и громоздки. И есть несколько технических средств, которые пациенты могут использовать непосредственно в своей повседневной жизни и использовать для помощи в выполнении упражнений дома. Мы хотим закрыть этот пробел", — сказала Мари Георгаракис, бывший докторант лаборатории сенсорно-двигательных систем ETH Zurich.

Исследователи провели исследование нового устройства на 12 испытуемых: десять человек без каких-либо физических нарушений, один человек с мышечной дистрофией и один человек с травмой спинного мозга. Они обнаружили, что все участники могли поднимать руки и/или предметы намного дольше при использовании жилета. Прототип еще далек от того, чтобы выйти на рынок.

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Жилет Myoshirt сможет дать людям с мышечной дистрофией больше контроля над своими движениями / Фото: interestingengineering

Его привод и блок управления в настоящее время весят 4 кг, что делает его громоздким и непрактичным. Но для тех, кто борется с ограниченными возможностями, устройство — отличный первый шаг в будущее, которое может дать им больше контроля над своими движениями .

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