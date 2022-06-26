Фізик побудував домашній ядерний реактор своїми руками – як зробити такий самий

Незалежний фізик-аматор – 38-й чоловік у світі, який зміг здійснити ядерний синтез на саморобному реакторі: він купив деталі на eBay за 35 000 доларів США

Фізик-аматор збудував удома термоядерний реактор, який реально відтворити / Фото: interestingengineering

Марк Саппес, фізик-самоучка та веб-розробник гіганта моди Gucci, побудував термоядерний реактор своїми руками, цього разу в Нью-Йорку. За даними співтовариства Fusor.net, в даний час він 38-й незалежний фізик-аматорів світі, що здійснив ядерний синтез на саморобному реакторі.

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Я був натхненний, тому що я вірив, що шукаю технологію, яка справді може вирішити наші енергетичні проблеми, і я вірив, що це те, що я міг би принаймні почати створювати", — сказав Саппес.

Експерти стверджують, що такі пристрої, як у Суппеса, не становлять жодної загрози, оскільки вони не містять ядерних матеріалів, таких як уран чи плутоній.

З термоядерним синтезом немає жодних шансів на аварію", — коментує Ніл Колдер, керівник відділу комунікацій Iter, багатонаціонального проекту, присвяченого демонстрації здійсненності термоядерної енергії.

Немає забруднення вуглекислим газом, немає парникових газів, ви не можете використовувати його для поширення ядерної зброї – ось як багато переваг. Тоді виникає запитання: Чи може хто-небудь зробити ці пристрої вдома? Коротка відповідь: так. Довгий полягає в тому, що це вимагає багато досліджень і технічних ноу-хау.

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Суппес купив деталі свого реактора на eBay за свої 35 000 доларів та близько 4 000 доларів, які він зібрав на веб-сайті / Фото: interestingengineering

Однак для охочих повторити цей процес слід знати, що це досить дорого. Суппес купив деталі свого реактора на eBay за 35 000 доларів власних грошей і близько 4 000 доларів, які він зібрав на веб-сайті, який пов'язує художників та винахідників із приватними інвесторами.

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