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Земля з висоти в 590 кілометрів! Астронавти показали неймовірне відео з космосу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
24 вересня, 19:48
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Астронавти цивільної місії Inspiration4 показали неймовірне відео з капсули Crew Dragon. Вони вперше побачили Землю через куполоподібне вікно в космічному кораблі
Вид на Землю з Космосу. Фото: Inspiration4 / Sian Proctor
Вид на Землю з Космосу. Фото: Inspiration4 / Sian Proctor

На відео показано, як люк капсули повільно піднімався під музику зі знаменитого фільму "Космічної одіссеї 2001 року". Астронавти з нетерпінням очікували, коли ж вперше побачать нашу планету з космосу. А потім їх захопленню не було меж.

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Капсула Crew Dragon зазвичай має стикувальний порт для роботи Міжнародної космічної станції. Але місія Inspiration4 не передбачала стиковку з МКС, тому у них з'явилася можливість використовувати порт як величезний люк з оглядом в 360 градусів.

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До речі, після рекорду за кількістю людей у космосі місія Inspiration4 встановила ще одне досягнення – їх капсула піднялася на висоту в 590 кілометрів, вище, ніж будь-коли літав Crew Dragon. Висота МКС знаходиться на висоті близько 400 км.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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