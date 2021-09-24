Земля з висоти в 590 кілометрів! Астронавти показали неймовірне відео з космосу

Астронавти цивільної місії Inspiration4 показали неймовірне відео з капсули Crew Dragon. Вони вперше побачили Землю через куполоподібне вікно в космічному кораблі

Вид на Землю з Космосу. Фото: Inspiration4 / Sian Proctor

На відео показано, як люк капсули повільно піднімався під музику зі знаменитого фільму "Космічної одіссеї 2001 року". Астронавти з нетерпінням очікували, коли ж вперше побачать нашу планету з космосу. А потім їх захопленню не було меж.

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Капсула Crew Dragon зазвичай має стикувальний порт для роботи Міжнародної космічної станції. Але місія Inspiration4 не передбачала стиковку з МКС, тому у них з'явилася можливість використовувати порт як величезний люк з оглядом в 360 градусів.

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До речі, після рекорду за кількістю людей у космосі місія Inspiration4 встановила ще одне досягнення – їх капсула піднялася на висоту в 590 кілометрів, вище, ніж будь-коли літав Crew Dragon. Висота МКС знаходиться на висоті близько 400 км.