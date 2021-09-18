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Не проштовхнутися: встановлено рекорд за кількістю людей у космосі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 вересня, 17:30
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Напередодні в космос відправилася чергова місія. SpaceX відправив на орбіту екіпаж з чотирьох людей. Тепер в космосі перебуває рекордна кількість людей!
Екіпаж місії Inspiration4
Екіпаж місії Inspiration4 / Фото: REUTERS

Запуск місії Inspiration4 довів кількість людей у космосі до 14 осіб, що на одну більше, ніж попередній максимум.

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Ці 14 людей перебувають на трьох різних космічних кораблях. Команда Inspiration4 – Джаред Айзекман, Гейлі Арсено, Сіан Проктор і Крістофер Семброскі – переміщаються навколо Землі в капсулі SpaceX Crew Dragon.

На Міжнародній космічній станції в даний час перебувають семеро людей: астронавти NASA Шейн Кімбро, Меган Макартур і Марк Ванді Хай, російські космонавти Петро Дубров і Олег Новицький, Акіхіко Хосіде з Японії і Тома Песке з Європейського космічного агентства.

А китайські астронавти Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо живуть на борту Тяньхе, основного модуля китайської космічної станції Тяньгун.

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Напередодні космічні туристи показали, чим займаються на кораблі Crew Dragon – перші фото. Екіпаж має повернутися на Землю у вихідні. Їхня капсула приводниться в Атлантичному океані.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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