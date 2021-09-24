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Земля с высоты в 590 километров! Астронавты показали невероятное видео из космоса

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 сентября, 19:48
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Астронавты гражданской миссии Inspiration4 показали невероятное видео из капсулы Crew Dragon. Они впервые увидели Землю через куполообразное окно в космическом корабле
Вид на Землю из Космоса. Фото: Inspiration4 / Sian Proctor
Вид на Землю из Космоса. Фото: Inspiration4 / Sian Proctor

На видео показано, как люк капсулы медленно поднимался под музыку из знаменитого фильма "Космической одиссеи 2001 года". Астронавты с нетерпением ожидали, когда же впервые увидят нашу планету из космоса. А затем их восторгу не было предела.

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Капсула Crew Dragon обычно имеет стыковочный порт для работы Международной космической станции. Но миссия Inspiration4 не предусматривала стыковку с МКС, поэтому у них появилась возможность использовать порт как огромный люк с обзором в 360 градусов.

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Кстати, после рекорда по количеству людей в космосе миссия Inspiration4 установила еще одно достижение – их капсула поднялась на высоту в 590 километров, выше, чем когда-либо летал Crew Dragon. Высота МКС находится на высоте около 400 км.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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