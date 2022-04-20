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Змусить російських пілотів тремтіти: яку зброю Україні передасть Великобританія

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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20 квітня, 06:27
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Дуже серйозне посилення для української армії
Великобританія хоче передати Україні комплекси Stormer
Великобританія хоче передати Україні комплекси Stormer / Фото: wikipedia.org, Колаж: Сьогодні

Уряд Великобританії розглядає передачу Україні броньованих ракетних установок Stormer для запуску ракет Starstreak.

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І поки в кабінетах вирішують останні питання, у ЗМІ вже анонсують величезні проблеми для російської армії.

Видання express.co.uk опублікувало статтю з промовистим заголовком: "Україна змусить російських пілотів тремтіти".

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Установки Stormer називають "кращим комплексом", надісланим Заходом для відображення вторгнення Володимира Путіна. Пускові установки Stormer можуть випустити 17 ракет Starstreak, щоб влаштувати справжнє пекло для російської авіації.

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"Комбінація Stormer/Starstreak значно посилить боєздатність України. Це надзвичайно ефективна, високомобільна бойова машина, яка завдасть серйозних збитків будь-яким спробам маловисотної атаки путінської авіації", – сказав полковник Річард Кемп, колишній командувач британських військ в Афганістані.

Водночас британські чиновники вважають, що ця новина ще більше роздратує Росію, яка й так загрожує Заходу за допомогу Україні. Але Путін навряд чи атакуватиме постачання зброї, якщо не хоче розпочати війну з НАТО.

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Додамо, що Нідерланди почнуть постачати Україні важке озброєння. Прем'єр-міністр підтримав Україну через початок нового російського наступу.

Олександр Трикіша
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