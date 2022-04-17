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СЬОГОДНІ Техно

Дешеві та повільні: у Європі не розуміють, чому безпілотники України так легко розносять армію РФ

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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17 квітня, 14:35
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Слабка боєздатність російської армії в Україні викликала у зарубіжних експертів ступор
Американці не можуть зрозуміти, чому "Байрактар" так легко знищує росіян
Американці не можуть зрозуміти, чому "Байрактар" так легко знищує росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна за допомогою безпілотників уже переписала правила ведення війни, але західні військові експерти досі не можуть зрозуміти, чому ця тактика настільки ефективна.

Читайте також: Не "Байрактором" єдиним: в Україні використали вітчизняний безпілотник "Каратель"

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Ще до початку війни військові експерти передбачали, що у російських сил не виникне проблем із українським контингентом, що складається з 20 безпілотників турецької компанії Baykar Makina. До речі, в Україні помітили інший тип "Байрактара".

Bayraktar TB2 набагато дешевше, ніж той же американський Reaper, набагато повільніший і має менший розмах крил, пише aol.com.

Проте, як це вже неодноразово відзначали під час поточної війни в Україні, експерти невірно оцінили компетентність російських збройних сил.

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"Дуже вражаюче бачити всі ці відео, на яких Bayraktar виводять з ладу російські ракетні батареї класу "земля-повітря", а це саме та система, яка здатна їх збивати", – сказав лондонський експерт з безпілотників Девід Хемблінг.

Байрактор не залишає шансів російській техніці
Байрактор не залишає шансів російській техніці / Фото: Колаж: Сьогодні

На його думку, росіяни повинні легко збити безпілотники з неба або вивести з ладу за допомогою електронних перешкод.

"Це буквально літак часів Першої світової війни з погляду параметрів. Має 110-сильний двигун. Це не скритність. Це не надзвук. Це глиняний голуб – дуже легка ціль", – охарактеризував він можливості Bayraktar.

Гемблінг вважає, що Росія могла збивати безпілотники за допомогою своєї авіації, але насправді армія РФ не мала переваги у повітрі, тому не могла використовувати свої літаки для регулярного бойового повітряного патрулювання.

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Що стосується електронних перешкод, то одна з загадок вторгнення в Україну полягає в тому, чому окупанти не використовували переважно те, що, на думку експертів, є їх передовими засобами радіоелектронної боротьби.

"Це спантеличує", – сказав Гемблінг. "Це може бути масова некомпетентність росіян. Можливо, українці виявили якусь хитру тактику, яку вони можуть використати.

Додамо, що США передали Україні дрони-камікадзе Switchblade. Українські військові здобули нове озброєння для боротьби з російськими окупантами.

Олександр Трикіша
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