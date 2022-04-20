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Заставит российских пилотов дрожать: какое оружие Украине передаст Великобритания

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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20 апреля, 06:27
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Очень серьезное усиление для украинской армии
Великобритания хочет передать Украине комплексы Stormer
Великобритания хочет передать Украине комплексы Stormer / Фото: wikipedia.org, Коллаж: Сегодня

Правительство Великобритании рассматривает передачу Украине бронированные ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak.

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И пока в кабинетах утрясают последние вопросы, в СМИ уже вовсю анонсируют огромные проблемы для российской армии.

Издание express.co.uk опубликовало статью с красноречивым заголовком: "Украина заставит российских пилотов дрожать".

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Установки Stormer называют "лучшим комплексом", присланным Западом для отражения вторжения Владимира Путина. Пусковые установки Stormer могут выпустить 17 ракет Starstreak, чтобы устроить настоящий ад для российской авиации.

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"Комбинация Stormer/Starstreak значительно усилит боеспособность Украины. Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный урон любым попыткам маловысотной атаки путинской авиации", – сказал полковник Ричард Кемп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане.

В то же время британские чиновники считают, что эта новость еще больше разозлит Россию, которая и так угрожает Западу за помощь Украине. Но Путин вряд ли будет атаковать поставки орудия, если не хочет начать войну с НАТО.

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Добавим, что Нидерланды начнут поставлять Украине тяжелые вооружения. Премьер-министр поддержал Украину из-за начала нового российского наступления.

Александр Трикиша
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