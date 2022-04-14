Годяться тільки на металобрухт: російські танки визнали найгіршими у світі

Скільки б російські пропагандисти не співали про могутність російської армії, в Україні їхня численна техніка перетворюється на металобрухт. Ми вже писали, як Україна переписала правила війни.
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Виходячи з цього, експерти видання popularmechanics.com склали п'ятірку найгірших танків, що стоять на озброєнні в різних країнах світу. Що головне – в ньому виявилося два танки армії РФ і ще один, який відноситься до радянського оборонпрому.
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ТОП-5 найгірших танків світу
- 5. Т-34/85 (Північна Корея)
- 4. Арджун (Індія)
- 3. Т-72 (Росія)
- 2. Т-80 (Росія)
- 1. Тіам (Іран)
Т-34/85
Корейський Т-34/85 – це той самий знаменитий радянський танк, який "брав Берлін". Через 80 років вони досі перебувають на озброєнні КНДР.
Танки були капітально відремонтовані та оснащені новою ходовою частиною та гратчастою бронею, але у реальному бою зможуть протриматися проти сучасних танків не більше кількох секунд.
Т-72
Незважаючи на те, що на папері Т-72 потужний танк, він має серйозні проблеми. Основна зброя за нинішніми мірками є посередньою, а самому танку не вистачає сучасних боєприпасів.
Низький профіль Т-72, хоч і допомагає уникнути виявлення, але не дозволяє підняти основну зброю для ураження ворогів у багатоповерхових будинках.
Такі модифікації, як Т-72Б і Т-72Б3, не отримали серйозної модернізації броні, натомість задовольняючись додаванням блоків динамічного захисту. Навіть сьогодні на більшості танків Т-72 армії РФ відсутні прицільні системи нічного бачення третього покоління.
А найбільша проблема полягає в тому, що боєприпас зберігається всередині танка і при пробитті броні часто відбувається детонація, що призводить до загибелі екіпажу.
Т-80
Т-80 – ще один пережиток Радянського Союзу. Він дуже схожий по озброєнню, захисту і зовнішньому вигляду на Т-72, але використовує бензиновий газотурбінний двигун замість дизельного двигуна.
Але в цьому ж криється його нестача – газотурбінний двигун менш надійний, також споживає більше палива і змушує забезпечувати подачу двох видів палива, а ми бачимо, які проблеми із постачанням має РФ в Україні.
З 57 танків Т-80У, втрачених РФ в Україні, знищено лише 15. Інші 42 танки були кинуті або захоплені що дозволяє припустити, що у машин закінчилося паливо або виникли механічні проблеми. З 21 одиниць поліпшеного танка Т-80БВМ було знищено лише 6, інші ж 15 або кинуті, або захоплені.
Загалом у арміях світу налічується 73 000 танків різних модифікацій. За інформацією журналіста Ніколаса Драммонда, в арсеналі Росії було 12950 бойових машин – найбільше у світі. Але не завжди кількість означає якість.
За даними Міністерства оборони, за час війни українські військові вже знищили 739 танків армії РФ.