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СЬОГОДНІ Техно

Годяться тільки на металобрухт: російські танки визнали найгіршими у світі

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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14 квітня, 10:14
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Війна в Україні змусила по-новому подивитися на механізовану бойову техніку
Російські танки входять до числа найгірших у світі
Російські танки входять до числа найгірших у світі / Фото: Колаж: Сьогодні

Скільки б російські пропагандисти не співали про могутність російської армії, в Україні їхня численна техніка перетворюється на металобрухт. Ми вже писали, як Україна переписала правила війни.

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Виходячи з цього, експерти видання popularmechanics.com склали п'ятірку найгірших танків, що стоять на озброєнні в різних країнах світу. Що головне – в ньому виявилося два танки армії РФ і ще один, який відноситься до радянського оборонпрому.

ТОП-5 найгірших танків світу

  • 5. Т-34/85 (Північна Корея)
  • 4. Арджун (Індія)
  • 3. Т-72 (Росія)
  • 2. Т-80 (Росія)
  • 1. Тіам (Іран)

Т-34/85

Корейський Т-34/85 – це той самий знаменитий радянський танк, який "брав Берлін". Через 80 років вони досі перебувають на озброєнні КНДР.

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Танки були капітально відремонтовані та оснащені новою ходовою частиною та гратчастою бронею, але у реальному бою зможуть протриматися проти сучасних танків не більше кількох секунд.

Т-72

Незважаючи на те, що на папері Т-72 потужний танк, він має серйозні проблеми. Основна зброя за нинішніми мірками є посередньою, а самому танку не вистачає сучасних боєприпасів.

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Низький профіль Т-72, ​​хоч і допомагає уникнути виявлення, але не дозволяє підняти основну зброю для ураження ворогів у багатоповерхових будинках.

Такі модифікації, як Т-72Б і Т-72Б3, не отримали серйозної модернізації броні, натомість задовольняючись додаванням блоків динамічного захисту. Навіть сьогодні на більшості танків Т-72 армії РФ відсутні прицільні системи нічного бачення третього покоління.

А найбільша проблема полягає в тому, що боєприпас зберігається всередині танка і при пробитті броні часто відбувається детонація, що призводить до загибелі екіпажу.

Т-80

Т-80 – ще один пережиток Радянського Союзу. Він дуже схожий по озброєнню, захисту і зовнішньому вигляду на Т-72, але використовує бензиновий газотурбінний двигун замість дизельного двигуна.

Але в цьому ж криється його нестача – газотурбінний двигун менш надійний, також споживає більше палива і змушує забезпечувати подачу двох видів палива, а ми бачимо, які проблеми із постачанням має РФ в Україні.

З 57 танків Т-80У, втрачених РФ в Україні, знищено лише 15. Інші 42 танки були кинуті або захоплені що дозволяє припустити, що у машин закінчилося паливо або виникли механічні проблеми. З 21 одиниць поліпшеного танка Т-80БВМ було знищено лише 6, інші ж 15 або кинуті, або захоплені.

Загалом у арміях світу налічується 73 000 танків різних модифікацій. За інформацією журналіста Ніколаса Драммонда, в арсеналі Росії було 12950 бойових машин – найбільше у світі. Але не завжди кількість означає якість.

За даними Міністерства оборони, за час війни українські військові вже знищили 739 танків армії РФ.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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