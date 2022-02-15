Японія показала, як її місячний робот підіймається на пагорби

Конкуренція за розвідку місячних ресурсів та розвиток місячних баз посилюється в основному в США та Китаї, але японці показали новий продукт

Робот-місяцехід з руками показав свої можливості

GITAI розробляє Lunar Robotic Rover R1: він може виконувати на Місяці завдання загального призначення, такі як розвідка, видобуток корисних копалин, інспекція, техобслуговування, збирання та інше.

У грудні 2021 року на поверхні в кампусі JAXA місяцехід GITAI R1 успішно завершив усі заплановані випробування, пише Gitai.

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Під час цієї наземної демонстрації в імітаційному місячному середовищі він пройшов такі тести:

Водіння, рухливість та подолання перешкод

Тест складання панелі сонячних батарей

Випробування на видобуток місячних ресурсів

Випробування на підйом схилом (пагорбі)

Місячний робот-марсохід GITAI R1 довів, що його ходові якості дозволяють піднятися піщаним схилом під кутом 15-20 градусів на імітації місячної поверхні.

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GITAI продовжить підвищувати універсальність своїх роботів загального призначення та сумісність з місячною поверхнею, щоб провести демонстрацію технологій на Місяці у середині 2020-х років.

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