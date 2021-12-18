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Вселенная может быть огромным компьютером: ученые объяснили законы физики

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
18 декабря, 16:52
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По мнению исследователей, наш мир мог сформироваться путем проб и ошибок, отбрасывая те законы физики, которые на работали
Вселенная могла сформировать законы физики путем проб и ошибок
Вселенная могла сформировать законы физики путем проб и ошибок / Фото: Pixabay

Профессор физики Университета Брауна Стефон Александр предположил, что физический мир, каким мы его знаем сегодня, не является единственной истинной реальностью.

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По мнению профессора и его коллег, Вселенная может оказаться результатом многих итераций мира, в которых могли установиться другие правила, но они не сработали.

Таким образом, наш мир являет собой нечто вроде нейронной сети, которая развивалась, обучалась методом проб и ошибок, и таким образом вывела незыблемые законы физики.

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Ученый сравнил этот процесс с компьютерной игрой, в которой вы можете много раз умереть, но продолжить развиваться, пока не дойдете до цели.

При этом метазакон, заложивший способность пробовать разные вещи и учиться, должен был существовать с самого начала, говорит ученый.

"Странно то, что оборудование – это программное обеспечение, а программное обеспечение – это оборудование", – удивляется профессор.

Напомним, ранее была найдена планета-гигант, существование которой считали невозможным.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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