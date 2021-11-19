Видно Украину: астронавт показал фантастическую ночную панораму Европы из космоса

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке поделился невероятным таймлапсом ночной Европы, который он снял во время своего пребывания на Международной космической станции

Вид ночной Украины из космоса

Тома Песке вернулся на Землю 9 ноября в составе экипажа миссии Crew-2. На орбите он провел почти 200 дней, за которые сделал 240 тысяч фотографий.

Ранее мы выбрали 50 лучших фото Земли из космоса из фото, опубликованных на странице Песке в Twitter.

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Публиковать красивые виды нашей планеты Тома продолжил уже по возвращении на Землю. Он опубликовал невероятный таймлапс ночной Европы, который заканчивается фантастическим рассветом.

Кстати, на видео попала и Украина. Таймлапс начинается с того момента, когда МКС пролетает над Атлантическим океаном, омывающем берега Испании, Франции, а в левом верхнем углу виднеется кусочек Великобритании.

Далее можно рассмотреть контуры Италии, а на 30-й секунде в кадре появляется Украина! В верхнем углу отчетливо видны Черное море, Крым, а внизу – Киев, – он светится ярче всех.

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