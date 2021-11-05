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Бачили, скільки це коштує? Том Хенкс відмовився від пропозиції мільярдера злітати в космос

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
5 листопада, 07:15
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Голлівудський актор Том Хенкс відхилив пропозицію полетіти в космос на борту суборбітальної ракети Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса
Том Хэнкс відмовився летіти на кораблі New Shepard
Том Хэнкс відмовився летіти на кораблі New Shepard / Фото: REUTERS

Політ актора із "Зоряного шляху" Вільяма Шатнера у космос не вразив його зоряного колегу.

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Том Хенкс не вважає слушним витрачати божевільну суму на 10-хвилинний політ, незважаючи на пропозицію від самого власника.

"Ну так, за умови, що я заплачу. Це коштує близько 28 мільйонів доларів або щось таке. І в мене все добре. Але я не плачу 28 мільйонів доларів", – заявив Хенкс у шоу Jimmy Kimmel Live.

Хенкс, як і Шатнер, грав космонавта у кіно. Актор знявся в головній ролі у драмі "Аполлон 13".

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Blue Origin не розкриває вартість квитків на борт свого суборбітального космічного корабля.

Проте для першого польоту людини в космос у липні вони провели аукціон на одне з місць, яке в результаті було продано за 28 мільйонів доларів, пише space.com.

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До речі, це не вперше, коли компанії, що спеціалізуються на туристичних польотах у космос, критикуються. Раніше принц Вільям розкритикував космічний туризм.

Принц Вільям проти космічного туризму/Колаж: "Сьогодні"
Принц Вільям проти космічного туризму/Колаж: "Сьогодні"

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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