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Видели, сколько это стоит?! Том Хэнкс отказался от предложения миллиардера слетать в космос

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
5 ноября, 07:15
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Голливудский актер Том Хэнкс отклонил предложение полететь в космос на борту суборбитальной ракеты Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса
Том Хэнкс отказался лететь на корабле New Shepard
Том Хэнкс отказался лететь на корабле New Shepard / Фото: REUTERS

Полет актера из "Звездного пути" Уильяма Шатнера в космос не впечатлил его звездного коллегу.

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Том Хэнкс не считает сообразным тратить сумасшедшую сумму на 10-минутный полет, несмотря на предложение от самого владельца.

"Ну да, при условии, что я заплачу. Это стоит около 28 миллионов долларов или что-то в этом роде. И у меня все хорошо. Но я не плачу 28 миллионов долларов", – заявил Хэнкс в шоу Jimmy Kimmel Live.

Хэнкс, как и Шатнер, играл космонавта в кино. Актер снялся в главной роли в драме "Аполлон 13".

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Отметим, что Blue Origin не раскрывает стоимость билетов на борт своего суборбитального космического корабля.

Тем не менее, для первого полета человека в космос в июле они провели аукцион на одно из мест, который в итоге был продан за 28 миллионов долларов, пишет space.com.

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Кстати, это не первый раз, когда компании, специализирующиеся на туристических полетах в космос, подвергаются критике. Ранее принц Уильям раскритиковал космический туризм.

Принц Уильям против космического туризма/Коллаж: "Сегодня"
Принц Уильям против космического туризма/Коллаж: "Сегодня"

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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