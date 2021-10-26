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Мільярдер Джефф Безос запустить власну космічну станцію з готелем

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
26 жовтня, 19:39
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Компанія американського мільярдера Джефа Безоса Blue Origin оголосила про плани запуску комерційної космічної станції. На станції можна буде знімати фільми, проводити дослідження та просто відпочивати
Blue Origin запустить комерційну космічну станцію
Blue Origin запустить комерційну космічну станцію / Фото: Twitter

У компанії сподіваються запустити станцію під назвою Orbital Reef до кінця поточного десятиліття. Компанія співпрацюватиме з Sierra Space та Boeing для будівництва форпосту.

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Станція площею 3000 кв. метрів буде "багатофункціональним бізнес-парком" у космосі і вміщатиме до 10 людей. Компанія надасть клієнтам ідеальне місце для створення фільмів в умовах мікрогравітації або проведення передових досліджень, а ще на станції розміщуватиметься космічний готель, повідомляє BBC.

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Сума забудови не розголошується, але раніше сам Безос заявляв, що готовий витрачати 1 мільярд доларів на рік на Blue Origin.

Цікаво, що заява була зроблена саме в той час, коли NASA шукає варіанти заміни старіючої Міжнародної космічної станції.

Міжнародна космічна станція
Міжнародна космічна станція / Фото: NASA

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На початку року NASA оголосило про готовність виділити 400 мільйонів приватним космічним компаніям, які можуть допомогти замінити орбітальну станцію. До речі, нещодавно ми писали, що астронавтам довелося захищати МКС від російської знімальної групи.

Втім, конкуренція у Blue Origin буде жорсткою. Раніше цього тижня Nanoracks, Voyager Space та Lockheed Martin оголосили про свої плани щодо запуску космічної станції на низьку орбіту до 2027 року.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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