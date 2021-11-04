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Вечірка в космосі: астронавти зробили тако з перцю, вирощеного на орбіті

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
4 листопада, 02:07
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Астронавти Міжнародної космічної станції влаштували вечірку з тако, щоб відсвяткувати збір перших перців чилі, вирощених у космосі.
Астронавти NASA влаштували вечірку у космосі
Астронавти NASA влаштували вечірку у космосі / Фото: Twitter

Перець є частиною експерименту НАСА під назвою Plant Habitat-04, який має на меті визначити, які продукти можна вирощувати в космосі.

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У червні сорок вісім насіннин було відправлено на космічну станцію, де вони вирощувалися у спеціальному апараті зі штучною вентиляцією для перенесення пилку в умовах мікрогравітації.

У попередніх експериментах вдалося виростити салат і редис, але перець виявився найскладнішим з них, оскільки йому потрібно набагато більше часу для росту, проростання та плодоношення.

Проте, нещодавно перець таки дав урожай. Після чотиримісячного очікування астронавти нарешті змогли спробувати плоди своєї праці.

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Астронавти зробили тако з космічним перцем, яловичиною, регідратованими помідорами та артишоками, пише interestingengineering.com.

Вирішення проблеми, пов'язаної з вирощуванням овочів в умовах мікрогравітації, важливе для тривалих місій, під час яких членам екіпажу будуть потрібні хороші джерела вітаміну С, такі як перець.

Додамо, що частину врожаю астронавти повернуть на Землю для аналізу.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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