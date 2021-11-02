NASA вдруге перенесла запуск корабля з астронавтами на МКС: у чому проблема

NASA вдруге відклало запуск місії SpaceX Crew-3 на Міжнародну космічну станцію. На цей раз – через проблеми зі здоров'ям у астронавта

NASA знову перенесла запуск місії Crew-3 / Фото: NASA

Запуск з Космічного центру Кеннеді спочатку був призначений на ранок неділі, 31 жовтня, але був відкладений до середи, 3 листопада, через шторм.

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Однак запуск місії знову довелося відкласти через проблеми одного з астронавтів. В агентстві відмовилися назвати ім'я спортсмена, але наголосили, що це не пов'язано з коронавірусом.

Нова дата запуску – субота, 6 листопада, о 05:36 ранку за київським часом.

У місію Crew-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн та Кайла Беррон, а також Матіас Маурер із Європейського космічного агентства.

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Екіпаж Crew-3. Фото: Reuters

З прибуттям місії Crew-3 кількість астронавтів на МКС збільшиться до 11 людей. Але найближчими тижнями воно знову скоротиться до семи, коли астронавти Crew-2 повернуться на Землю, повідомляє NASA.

Раніше ми писали. що Росія проситься на ракету Ілона Маска, з якої раніше насміхалася. Росія готова відправляти своїх астронавтів на міжнародну космічну станцію на кораблях Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX. Раніше в РФ гидливо відгукувалися про технології SpaceX.