NASA вдруге перенесла запуск корабля з астронавтами на МКС: у чому проблема

Запуск з Космічного центру Кеннеді спочатку був призначений на ранок неділі, 31 жовтня, але був відкладений до середи, 3 листопада, через шторм.
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Однак запуск місії знову довелося відкласти через проблеми одного з астронавтів. В агентстві відмовилися назвати ім'я спортсмена, але наголосили, що це не пов'язано з коронавірусом.
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У місію Crew-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн та Кайла Беррон, а також Матіас Маурер із Європейського космічного агентства.
З прибуттям місії Crew-3 кількість астронавтів на МКС збільшиться до 11 людей. Але найближчими тижнями воно знову скоротиться до семи, коли астронавти Crew-2 повернуться на Землю, повідомляє NASA.
Раніше ми писали. що Росія проситься на ракету Ілона Маска, з якої раніше насміхалася. Росія готова відправляти своїх астронавтів на міжнародну космічну станцію на кораблях Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX. Раніше в РФ гидливо відгукувалися про технології SpaceX.