Вечеринка в космосе: астронавты сделали тако из перца, выращенного на орбите

Астронавты Международной космической станции устроили вечеринку с тако, чтобы отпраздновать сбор первых перцев чили, которые были выращены в космосе

Астронавты NASA устроили вечеринку в космосе / Фото: Twitter

Перец является частью эксперимента НАСА под названием Plant Habitat-04, цель которого определить, какие продукты можно выращивать в космосе.

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В июне сорок восемь семян были отправлены на космическую станцию, где они выращивались в специальном аппарате с искусственной вентиляцией для переноса пыльцы в условиях микрогравитации.

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В предыдущих экспериментах удалось вырастить салат и редис, но перец оказался самым сложным из них, так как ему требуется гораздо больше времени для роста, прорастания и плодоношения.

Тем не менее, недавно перец таки дал урожай. После четырехмесячного ожидания астронавты наконец-то смогли попробовать плоды своего труда.

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Астронавты сделали тако с космическим перцем, говядиной, регидратированными помидорами и артишоками, пишет interestingengineering.com.

Решение проблемы, связанной с выращиванием овощей в условиях микрогравитации важно для длительных миссий, во время которых членам экипажа потребуются хорошие источники витамина С, такие как перец.

Добавим, что часть урожая астронавты вернут на Землю для анализа.