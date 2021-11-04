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Вечеринка в космосе: астронавты сделали тако из перца, выращенного на орбите

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 ноября, 02:07
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Астронавты Международной космической станции устроили вечеринку с тако, чтобы отпраздновать сбор первых перцев чили, которые были выращены в космосе
Астронавты NASA устроили вечеринку в космосе
Астронавты NASA устроили вечеринку в космосе / Фото: Twitter

Перец является частью эксперимента НАСА под названием Plant Habitat-04, цель которого определить, какие продукты можно выращивать в космосе.

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В июне сорок восемь семян были отправлены на космическую станцию, где они выращивались в специальном аппарате с искусственной вентиляцией для переноса пыльцы в условиях микрогравитации.

В предыдущих экспериментах удалось вырастить салат и редис, но перец оказался самым сложным из них, так как ему требуется гораздо больше времени для роста, прорастания и плодоношения.

Тем не менее, недавно перец таки дал урожай. После четырехмесячного ожидания астронавты наконец-то смогли попробовать плоды своего труда.

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Астронавты сделали тако с космическим перцем, говядиной, регидратированными помидорами и артишоками, пишет interestingengineering.com.

Решение проблемы, связанной с выращиванием овощей в условиях микрогравитации важно для длительных миссий, во время которых членам экипажа потребуются хорошие источники витамина С, такие как перец.

Добавим, что часть урожая астронавты вернут на Землю для анализа.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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