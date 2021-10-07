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Х'юстон, у нас перець! Астронавти NASA виростили перець чилі на МКС (фото)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 жовтня, 23:27
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Астронавтам на Міжнародній космічній станції вдалося виростити перець чилі. Частину врожаю вони з'їдять прямо в космосі, а другу відправлять на Землю
/ Фото: NASA

Герой фантастичного фільму "Марсіанин" Марк Вотні жартував, що став першим колонізатором, коли зібрав урожай картоплі на "Червоній планеті". Астронавти американської частини МКС можуть похвалитися реальними досягненнями.

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"Х'юстон, у нас перець", – в такій жартівливій формі NASA повідомило про історичне досягнення.

Щоб запилювати саджанці на орбіті астронавти запускали вентилятори, створюючи легкий вітерець в умовах мікрогравітації та умови для перенесення пилку.

Дослідження розвитку плодів в умовах мікрогравітації обмежені, проте, дослідники NASA відзначили більш низький розвиток плодів у порівнянні з наземними спостереженнями.

Рішення проблеми, пов'язаної з вирощуванням овочів в умовах мікрогравітації важливо для тривалих місій, під час яких членам екіпажу будуть потрібні хороші джерела вітаміну С, такі як перець.

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Цього року космонавти проведуть два збори врожаю – один в кінці жовтня і один – на початку листопада. Частину врожаю вони з'їдять, а решту повернуть на Землю для аналізу.

Раніше ми писали, що 90-річний актор зі "Стартреку" полетить в космос. Компанія Blue Origin підтвердила, що актор Вільям Шатнер зробить наступний суборбітальний політ компанії New Shepard.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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