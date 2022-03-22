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СЬОГОДНІ Техно

В Україні випустили програму захисту від російських кібератак

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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22 березня, 21:10
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Український розробник MacPaw створила програму для MacOS, для захисту персональних даних від кіберзагроз з боку Росії та Білорусі
Програма допоможе позбавитися небезпечного софту
Програма допоможе позбавитися небезпечного софту / Фото: Apple Insider

SpyBuster – це безкоштовна програма, яку користувачі можуть використовувати для сканування свого Mac.

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Він визначає, чи є якісь програми російськими чи білоруськими, а також чи надсилаються будь-які дані на сервери в цих регіонах.

Ці дані мають важливе значення, оскільки, як зазначає MacPaw, відповідно до російського законодавства влада може віддавати накази локальним серверам про передачу будь-яких голосових викликів, даних, зображень та текстових повідомлень за останні шість місяців.

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Ті ж закони вимагають, щоб метадані про цю інформацію, такі як час і місцезнаходження, були доступні протягом трьох років, якщо вони зберігаються на російському сервері.

Крім ідентифікації російського чи білоруського програмного забезпечення, SpyBuster дозволяє користувачам блокувати будь-які дані, що надсилаються на сервери у будь-якому регіоні.

Результати сканування програми обробляються та зберігаються локально на пристрої користувача та не передаються MacPaw, пише appleinsider.com.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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