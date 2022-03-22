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СЬОГОДНІ Техно

Виконали обіцянку: хакери зламали Nestle за відмову піти з Росії

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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22 березня, 16:36
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Хакерська група Anonymous зламала сайт компанії Nestle, яка відмовилася йти з Росії. У Мережу злили дані електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів та іншої інформації компанії
Хакери зламали сайт Nestle за відмову піти з Росії
Хакери зламали сайт Nestle за відмову піти з Росії / Фото: Twitter

Напередодні хакери дали компаніям 48 годин, щоб згорнути свій бізнес у Росії. Ймовірно, у Nestle поставилися до ультиматуму несерйозно.

Хакери не тільки виконали свою обіцянку, але й злили всю інформацію у відкритий доступ, у тому числі дані про близько 50 тисяч бізнес-клієнтів компанії. Пакет даних становив 10 Гб.

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Нагадаємо, що покинути Росію відмовилося близько 50 міжнародних компаній. До речі, Nestle сьогодні оголосив, що з 1 квітня підвищує свої ціни в РФ на 45 відсотків.

Раніше ми писали, що Anonymous зламали сайт "Росатому" і передали привіт Путіну. Хакерська група зламала сайт російської державної корпорації з атомної енергії та злила гігабайти даних.

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До речі, в Україні створили онлайн-гру для боротьби з Росією – можна атакувати ворога, не виходячи з дому.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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