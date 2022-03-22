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СЕГОДНЯ Техно

В Украине выпустили программу для защиты от российских кибератак

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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22 марта, 21:10
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Украинский разработчик MacPaw создала приложение для MacOS, для защиты персональных данных от киберугроз со стороны России и Беларуси
Программа поможет избавиться от опасного софта
Программа поможет избавиться от опасного софта / Фото: Apple Insider

SpyBuster - это бесплатное приложение, которое пользователи могут использовать для сканирования своего Mac.

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Он определяет, являются ли какие-либо приложения российскими или белорусскими, а также отправляются ли какие-либо данные на серверы в этих регионах.

Эти данные имеют важное значение, поскольку, как отмечает MacPaw, в соответствии с российским законодательством власти могут отдавать приказы локальным серверам о передаче любых голосовых вызовов, данных, изображений и текстовых сообщений за последние шесть месяцев.

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Те же законы требуют, чтобы метаданные об этой информации, такие как время и местонахождение, были доступны в течение трех лет, если они хранятся на российском сервере.

Помимо идентификации российского или белорусского программного обеспечения, SpyBuster позволяет пользователям блокировать любые данные, отправляемые на серверы в любом регионе.

Результаты сканирования приложения обрабатываются и сохраняются локально на устройстве пользователя и не передаются MacPaw, сообщает appleinsider.com.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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