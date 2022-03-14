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В українській кіберармії вже 300 тисяч людей: як туди потрапити та чим вони займаються

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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14 березня, 18:50
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Українська армія б'є окупанта на нашій землі, а в цей час кібервійська борються з Росією у цифровому світі. Допомогти їм може будь-хто
В українській IT-армії більше 300 тисяч людей
В українській IT-армії більше 300 тисяч людей / Фото: Pixabay, REUTERS, Колаж: Сьогодні

З початком військових дій в Україні разом із загальною мобілізацією було створено ІТ-армію. На сьогодні вона налічує вже понад 300 тисяч людей.

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Не дарма ж війну в Україні називають першою у світі кібервійною, адже раніше в жодному з конфліктів у світі настільки не використовувалися кібератаки. До речі, ми вже писали, що провал армії Росії розпочався з невдалої кібератаки.

Чим займається IT-армія

Для прикладу, на вихідних кібервійська атакували сервіси з доставки їжі та кінотеатри, щоб зіпсувати росіянам дозвілля

До цього їхньою метою ставали і так перевантажені банківські системи, сайт РЖД та онлайн-купівля залізничних квитків.

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Ось так, наприклад. виглядали держсайти РФ:

Як вступити в ІТ-армію

Для вступу в IT-армію достатньо приєднатися до групи Telegram. Щодня адміністрація групи викладає нові завдання для атак – це можуть бути звичайні корисні послуги для дозвілля або навіть банківські системи.

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Що потрібно робити

Навіть без особливих навичок у програмуванні ви можете стати корисним солдатом у IT-армії. Кожне завдання супроводжується короткою інструкцією та актуальними посиланнями для потрібного софту.

Але українській армії можна допомагати, навіть якщо у вас на руках є лише смартфон:

  • Повідомляти про пересування російських військ, диверсантів у чат-боті STOP Russian War .
  • Повідомляти про дезінформаторів та тих, хто розкриває розташування українських військ, у чат-боті StopRussia.
  • Повідомляти про мародерів та снаряди, які не здетонували, у чат-боті Ukraine avanger bot.
  • Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel.
  • Передавати зафіксовані військові злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в чат-бот TRIBUNAL.UA.
  • Розсилати росіянам дані із сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та з Telegram-каналу Шукай своїх.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Олександр Трикіша В українській кіберармії вже 300 тисяч людей: як туди потрапити та чим вони займаються Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов В українській кіберармії вже 300 тисяч людей: як туди потрапити та чим вони займаються Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
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