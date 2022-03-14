В українській кіберармії вже 300 тисяч людей: як туди потрапити та чим вони займаються

Українська армія б'є окупанта на нашій землі, а в цей час кібервійська борються з Росією у цифровому світі. Допомогти їм може будь-хто

В українській IT-армії більше 300 тисяч людей / Фото: Pixabay, REUTERS, Колаж: Сьогодні

З початком військових дій в Україні разом із загальною мобілізацією було створено ІТ-армію. На сьогодні вона налічує вже понад 300 тисяч людей.

Читайте також: Надішліть фото загиблого солдата РФ депутатам Держдуми – список телефонів та емейлів

Реклама

Не дарма ж війну в Україні називають першою у світі кібервійною, адже раніше в жодному з конфліктів у світі настільки не використовувалися кібератаки. До речі, ми вже писали, що провал армії Росії розпочався з невдалої кібератаки.

Чим займається IT-армія

Для прикладу, на вихідних кібервійська атакували сервіси з доставки їжі та кінотеатри, щоб зіпсувати росіянам дозвілля

До цього їхньою метою ставали і так перевантажені банківські системи, сайт РЖД та онлайн-купівля залізничних квитків.

Реклама

Ось так, наприклад. виглядали держсайти РФ:

Як вступити в ІТ-армію

Для вступу в IT-армію достатньо приєднатися до групи Telegram. Щодня адміністрація групи викладає нові завдання для атак – це можуть бути звичайні корисні послуги для дозвілля або навіть банківські системи.

Реклама

Що потрібно робити

Навіть без особливих навичок у програмуванні ви можете стати корисним солдатом у IT-армії. Кожне завдання супроводжується короткою інструкцією та актуальними посиланнями для потрібного софту.

Але українській армії можна допомагати, навіть якщо у вас на руках є лише смартфон: