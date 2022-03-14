В українській кіберармії вже 300 тисяч людей: як туди потрапити та чим вони займаються

З початком військових дій в Україні разом із загальною мобілізацією було створено ІТ-армію. На сьогодні вона налічує вже понад 300 тисяч людей.
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Не дарма ж війну в Україні називають першою у світі кібервійною, адже раніше в жодному з конфліктів у світі настільки не використовувалися кібератаки. До речі, ми вже писали, що провал армії Росії розпочався з невдалої кібератаки.
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Чим займається IT-армія
Для прикладу, на вихідних кібервійська атакували сервіси з доставки їжі та кінотеатри, щоб зіпсувати росіянам дозвілля
До цього їхньою метою ставали і так перевантажені банківські системи, сайт РЖД та онлайн-купівля залізничних квитків.
Ось так, наприклад. виглядали держсайти РФ:
Як вступити в ІТ-армію
Для вступу в IT-армію достатньо приєднатися до групи Telegram. Щодня адміністрація групи викладає нові завдання для атак – це можуть бути звичайні корисні послуги для дозвілля або навіть банківські системи.
Що потрібно робити
Навіть без особливих навичок у програмуванні ви можете стати корисним солдатом у IT-армії. Кожне завдання супроводжується короткою інструкцією та актуальними посиланнями для потрібного софту.
Але українській армії можна допомагати, навіть якщо у вас на руках є лише смартфон:
- Повідомляти про пересування російських військ, диверсантів у чат-боті STOP Russian War .
- Повідомляти про дезінформаторів та тих, хто розкриває розташування українських військ, у чат-боті StopRussia.
- Повідомляти про мародерів та снаряди, які не здетонували, у чат-боті Ukraine avanger bot.
- Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel.
- Передавати зафіксовані військові злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в чат-бот TRIBUNAL.UA.
- Розсилати росіянам дані із сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та з Telegram-каналу Шукай своїх.