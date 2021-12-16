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В сеть слили Galaxy A53: чем он будет интересен

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
16 декабря, 06:42
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Будущий смартфон Samsung Galaxy A53 засветился в базе синтетических тестов Geekbench, что раскрыло ряд его характеристик
Будущий смартфон будет без разъема для наушников
Будущий смартфон будет без разъема для наушников

Смартфон будет работать на новом чипе Exynos 1200 с графическим процессором Mali-G68 и получит ОС Android 12.

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Ожидается, что Samsung представит Galaxy A53 в первом квартале 2022 года, сообщает gizmochina.

Судя по всему, в новый смартфон добавят 8 ГБ оперативной памяти, 6,5-дюймовый перфорированный AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

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Также Galaxy A53 получит основную камеру на 64 Мп и батарею емкостью 5 тыс. мА*ч, но не получит разъем для наушников – им пожертвовали ради тонкого дизайна.

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Толщина устройства составит 8,14 мм, а общий дизайн будет аналогичен A52. Он, вероятнее всего, появится в таких цветах, как белый, черный, голубой и оранжевый.

Напомним, ранее стало известно, каким будет планшет Galaxy Tab A8 2021.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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