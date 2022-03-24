У Росії заблокували роботу сервісу Google новини

Уряд Росії продовжує закручувати гайки звичайному населенню. Черпати інформацію вони можуть лише з "перевірених" джерел

В Росії обмежили роботу Google новин

До таких не належить сервіс News.Google, тому Роскомнагляд обмежив його роботу в РФ. До речі, Google вже вивозить своїх співробітників із Росії та готується до закриття офісу.

"На підставі вимоги Генеральної прокуратури Росії Роскомнагляд обмежив доступ до інтернет-сервісу News.Google на території країни. Згаданий американський інтернет-ресурс новин забезпечував доступ до численних публікацій та матеріалів, що містять недостовірну суспільно значиму інформацію про хід спеціальної військової операції на території України", – пише ТАСС.

Додамо, що днями у Росії звинуватили Youtube у терористичній діяльності, що ще на крок наблизило відеохостинг до блокування.

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Раніше у Росії компанію Meta визнали екстремістською організацією. Meta володіє популярними соцмережами Facebook та Instagram – вони вже заблоковані у РФ.