У Росії заблокували роботу сервісу Google новини

До таких не належить сервіс News.Google, тому Роскомнагляд обмежив його роботу в РФ. До речі, Google вже вивозить своїх співробітників із Росії та готується до закриття офісу.
"На підставі вимоги Генеральної прокуратури Росії Роскомнагляд обмежив доступ до інтернет-сервісу News.Google на території країни.
Згаданий американський інтернет-ресурс новин забезпечував доступ до численних публікацій та матеріалів, що містять недостовірну суспільно значиму інформацію про хід спеціальної військової операції на території України", – пише ТАСС.
Додамо, що днями у Росії звинуватили Youtube у терористичній діяльності, що ще на крок наблизило відеохостинг до блокування.
Раніше у Росії компанію Meta визнали екстремістською організацією. Meta володіє популярними соцмережами Facebook та Instagram – вони вже заблоковані у РФ.