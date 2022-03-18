У Росії звинуватили YouTube в терористичній діяльності

Росія стала ще на крок ближче до блокування YouTube. Роскомнагляд звинуватив відеохостинг у терористичній діяльності

Youtube повністю заблокував російську пропаганду / Фото: REUTERS

Роскомнагляд вимагає від Google негайно припинити показувати в YouTube "деструктивну рекламу".

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Під деструктивною рекламою підрозумівають заклики виводити з ладу залізничні комунікації Росії та Білорусі, про що раніше заявив Олексій Арестович.

"Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров'ю російських громадян. Поширення подібних закликів наочно демонструє антиросійську позицію американської компанії Google", – йдеться у заяві організації.

Роскомнагляд знову нагадав про "русофобську діяльність" компанії Meta, якій належать Facebook та Instagram. Нагадаємо, ці соцмережі вже заблоковані в Росії. До речі, у Росії створили свій аналог Instagram – ось такою є підробка.

Найімовірніше, це саме чекає на YouTube, адже відеохостинг не вперше отримує погрози від Росії. Раніше Роскомнагляд уже поставив ультиматум Google.