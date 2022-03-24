В России заблокировали работу сервиса Google новости

Правительство России продолжает закручивать гайки обычному населению. Черпать информацию они могут только из "проверенных" источников

В России ограничили работу Google новостей

К таким не относится сервис News.Google, поэтому Роскомнадзор ограничил его работу в РФ. Кстати, Google уже вывозит своих сотрудников из России и готовится к закрытию офиса.

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", – пишет ТАСС.

Добавим, что на днях в России обвинили Youtube в террористической деятельности, что еще на шаг приблизило видеохостинг к блокировке.

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Ранее в России компанию Meta признали экстремистской организацией. Meta владеет популярными соцсетями Facebook и Instagram – они уже заблокированы в РФ.