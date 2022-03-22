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Google готується до закриття бізнесу в Росії: вивозить співробітників із московського офісу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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22 березня, 21:29
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Американська корпорація Google почала вивозити своїх співробітників з московського офісу, побоюючись, що після можливого блокування Youtube бізнес компанії в Росії закриється
Google готується до закриття офісу у Росії
Google готується до закриття офісу у Росії / Фото: REUTERS

Днями у Росії звинуватили Youtube у терористичній діяльності, що ще на крок наблизило відеохостинг до блокування.

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За інформацією Bloomberg, Google почав вивозити співробітників які вирішили виїхати із країни. Загалом у московському офісі працювало 244 особи.

Також джерело повідомляє, що корпорація раніше евакуювала з київського офісу 50 людей.

Youtube може бути заблокований у Росії після того, як Роскомнагляд зажадав припинити поширювати "деструктивну рекламу", під якою мали на увазі заклики виводити з ладу залізничні комунікації Росії та Білорусі.

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Раніше у Росії компанію Meta визнали екстремістською організацією. Meta володіє популярними соцмережами Facebook та Instagram – вони вже заблоковані в РФ.

Олександр Трикіша
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