Google готується до закриття бізнесу в Росії: вивозить співробітників із московського офісу

Американська корпорація Google почала вивозити своїх співробітників з московського офісу, побоюючись, що після можливого блокування Youtube бізнес компанії в Росії закриється

Google готується до закриття офісу у Росії / Фото: REUTERS

Днями у Росії звинуватили Youtube у терористичній діяльності, що ще на крок наблизило відеохостинг до блокування.

Читайте також: У Росії заарештували рахунки Google на мільярд рублів

Реклама

За інформацією Bloomberg, Google почав вивозити співробітників які вирішили виїхати із країни. Загалом у московському офісі працювало 244 особи.

Також джерело повідомляє, що корпорація раніше евакуювала з київського офісу 50 людей.

Youtube може бути заблокований у Росії після того, як Роскомнагляд зажадав припинити поширювати "деструктивну рекламу", під якою мали на увазі заклики виводити з ладу залізничні комунікації Росії та Білорусі.

Реклама

Раніше у Росії компанію Meta визнали екстремістською організацією. Meta володіє популярними соцмережами Facebook та Instagram – вони вже заблоковані в РФ.